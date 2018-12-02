ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

القومية لمكافحة الفيروسات: حملة القضاء على فيروس سي حققت 85% من أهدافها

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 08:34 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال الدكتور جمال عصمت، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إن المرحلة الأولى لحملة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء علي فيروس سي وااتي بدأت في 9 محافظات حققت أكثر من 85% من المستهدف، وهو ما يعد إنجازا وانتصارا للدولة المصرية الواعية.

وأوضح "عصمت" خلال لقاء تلفزيوني على فضائية دي إم سي، أن المرحلة الثانية من الحملة تستهدف 11 محافظة، مضيفا أن هناك استعدادات خاصة بمحافظة القاهرة نظرا للتعداد السكاني الضخم الذي يتخطى 7 ملايين شخص.

وأضاف عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، أنه قام بمجموعة من الزيارات الميدانية في محافظة القاهرة والإسماعيلية مع وزيرة الصحة الدكتورة هالة زاي، مشيرا إلي أن حملة الرئيس السيسي للقضاء على فيروس سي تهدف لتكوين قاعدة بيانات ضخمة لحصر المواطنين والأمراض التي يعانون منها.
loading...

ترشيحاتنا

بعد محمد محمود.. الأهلي يحصل على توقيع هذا اللاعب

الكاميرون ليست الأخيرة .. الكاف يجرد 7 دول إفريقية من تنظيم الكان

الوراق على صفيح ساخن .. 15 برجا ينتظر الهدم و1000 نسمة مصيرهم الشارع .. فيديو وصور

اعتراف مهم من محمد صلاح عن لقاء إيفرتون فى ديربي ميرسيسايد

تفاصيل إطلالة بريانكا شوبرا في حفل زفافها.. كسرت قاعدة الفستان الأبيض.. صور

مذكرات ميشيل أوباما.. تهز عرش الولايات المتحدة

الأهلي يخطف محمود السلمي "ميسي العرب" من الزمالك لمدة 5 مواسم

الفنانة نهال عنبر توجه رسالة للرئيس السيسي

ليلى علوي ويسرا وبشرى يخطفن الأنظار بمهرجان مراكش الدولي .. صور

فرحة جنونية لـ يورجن كلوب بعد هدف ليفربول القاتل فى إيفرتون.. فيديو

انتصار سعودي جديد للمرأة.. فتح باب القبول بالجيش للسيدات برتبة جندي

فريد الديب يقدم مذكرة لاعتبار مبارك ضابطا بالقوات المسلحة مدى الحياة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استجابة للأهالي محافظ المنوفية يتفقد البحر الفرعوني .. صور

بن زايد وحاكم دبي يشهدان الاحتفال الرسمي بيوم الإمارات الوطني.. صور

ولي العهد السعودي يغادر موريتانيا متوجها إلى الجزائر.. صور

غادة والي: مشروع 2 كفاية تفعيل لدور المجتمع المدني في القضية السكانية.. صور

محافظ الدقهلية لـ أهالي نبروه: لو قلنا كله تمام نبقى غلطانين.. صور

فيديو

احترس .. مكافأة الطفل بهذه الطريقة تدمر مستقبله
فرحة جنونية لـ يورجن كلوب بعد هدف ليفربول القاتل فى إيفرتون.. فيديو
ليفربول محمد صلاح يفوز بهدف كوميدي لـ أوريجي في شباك إيفرتون ..فيديو
أول تعليق لـ ميسي العرب بعد توقيعه للأهلي.. فيديو
شاهد .. نشاط الرئيس السيسى فى أسبوع

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟