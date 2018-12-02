القومية لمكافحة الفيروسات: حملة القضاء على فيروس سي حققت 85% من أهدافها

قال الدكتور جمال عصمت، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إن المرحلة الأولى لحملة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء علي فيروس سي وااتي بدأت في 9 محافظات حققت أكثر من 85% من المستهدف، وهو ما يعد إنجازا وانتصارا للدولة المصرية الواعية.





وأوضح "عصمت" خلال لقاء تلفزيوني على فضائية دي إم سي، أن المرحلة الثانية من الحملة تستهدف 11 محافظة، مضيفا أن هناك استعدادات خاصة بمحافظة القاهرة نظرا للتعداد السكاني الضخم الذي يتخطى 7 ملايين شخص.



