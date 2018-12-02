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تعليم

افتتاح المدينة الجامعية بالفيوم بعد تطويرها بدعم من مصر الخير

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 08:22 م
صدى البلد
أ ش أ
افتتحت "مؤسسة مصر الخير" وجامعة الفيوم اليوم الأحد، المدينة الجامعية بالفيوم بعد تطويرها وتوسعتها وإعادة تأهيلها لاستيعاب الطلاب المغتربين، بحضور الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

وقال المهندس أحمد علي، رئيس قطاع التكافل الاجتماعي بمؤسسة مصر الخير - خلال الافتتاح اليوم - إن تطوير المدينة الجامعية بالفيوم جاء مساهمة من خلال برنامج "ابن السبيل"، الذي يعد أحد المصارف الشرعية للزكاة بالمؤسسة، لافتا إلى أن المدينة تم تجهيزها لاستيعاب 336 طالبًا للمبيت، إضافة إلى 800 طالب للاستفادة من قاعات الاستذكار التي تم تجهيزها بالداخل بتكلفة إجمالية 850 ألف جنيه، وذلك بهدف توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلبة المغتربين عن أماكن إقامتهم.

وأشار إلى خطة تطوير المدينة الجامعية بالفيوم جاءت وفقا لاستراتيجية برنامج "ابن السبيل" الذي ساهم حتى الآن في دعم 12 مدينة جامعية على مستوى الجمهورية بجميع التجهيزات اللازمة حيث يستفيد من هذه المدن الجامعية تقريبًا 7 آلاف و 345 طالبا وطالبة من الطلاب المغتربين، وذلك إيمانًا من المؤسسة بأهمية تقديم مناخ دراسي جيد للمساهمة في تحقيق التنمية البشرية المستدامة التي تهدف إليها "مؤسسة مصر الخير" للمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة.
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