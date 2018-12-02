وزيرة الهجرة: نتعاون مع التعليم ونهضة مصر في مبادرة اتكلم مصري

أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، أن هناك تعاونا كبيرا بين وزارتي الهجرة والتربية والتعليم ودار نهضة مصر في مبادرة " اتكلم مصري"، في إطار منظومة تطوير التعليم وبمشاركة المجلس القومي للطفولة والأمومة.



وأوضحت مكرم في تصريحات صحفية اليوم، أن المبادرة تهدف إلى نشر اللغة العربية باللهجة المصرية بين الجيل الثاني والثالث من المصريين في الخارج، مشيرة إلى أن هذا الأمر يعتبر مطلبا جماعيا من المصريين بالخارج، حيث يطالبون دائمًا بتعليم أبنائهم اللغة العربية.



وأعلنت مكرم أن الوزارة وقعت بالفعل هذا البروتوكول، لافتة إلى أنه جار حاليًا تنفيذ الأفلام الكرتونية التي سيتم بثها علي موقع الوزارة، والتي ستعلم الطلاب اللغة العربية والهوية المصرية.



وتابعت مكرم قائلة: من هذه الأفلام ما سيتحدث عن حرب أكتوبر والعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المعلومات الخاصة بالوطن".



وأوضحت مكرم أن وزارة الهجرة ستشارك في تنظيم مؤتمر مصر تستطيع بالتعليم، وهو المؤتمر الرابع لمصر تستطيع ويشارك 25 خبيرا في مجال التعليم، وكيف يتم الاستفادة من خبراتهم في التعليم.



ووجهت مكرم الشكر للوزير طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، على اصراره علي مواجهة كل التحديات التي تواجه التعليم.