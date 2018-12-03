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برلمان

برلمانى: دخول الصندوق السيادي للخدمة يقضى على الفساد ويوفر المليارات

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 02:07 ص
صدى البلد
أسامة علي
أشاد النائب عاطف مخاليف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بـ الصندوق السيادى للدولة المزعم أن يدخل العمل بداية عام 2019، قائلا:" خطوة مهمة للغاية لتحريك المياه الدرادكة".

وتابع مخاليف خلال تصريحات "صدى البلد" أن إنشاء صندوق سيادى لإدارة أصول الدولة غير المستغلة تحت إشراف ورقابة المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يساهم بشكل كبير فى القضاء على الفساد الذي انتشر في العديد من الوزارات خلال السنوات الماضية، إضافة إلى أنه يوفر مليارات الدولارات للدولة يمكن استغلالها فى تدعيم قطاعات عديدة.

كانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، قد كشفت أن الصندوق السيادى سوف يبدأ مهامه خلال الربع الأول من 2019" يناير، فبراير، مارس، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط أرسلت لرئيس مجلس الوزراء النظام الأساسى لعمل الصندوق الأسبوع الماضي.

وأكدت هالة السعيد في تصريحات صحفية لها، أن الصندوقين الساديين العمانى و الروسى أرسل إلى وزارة التخطيط بهدف الاستثمار المشترك مع صندوق مصر السيادى، مشيرة إلى أن الصندوق يعمل على استغلال كافة الفرص الإستثمارية المتاحة.

وأشارت الوزيرة إلى أن الصندوق الأم سوف يكون معفيا من الضرائب، لكن الصناديق الفرعية لن تكون معفاة من الضرائب، مؤكدة أن لجنة اختيار المدير التنفيذى تجتمع مع مرشحين لمناصب، وتتحرى الدقة في اختياراتها.
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