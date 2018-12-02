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مجلس الوزراء يعلن تدريب عدد من الكوادر الأفريقية داخل مصر العام المقبل

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 08:39 م
صدى البلد
حسام الحارتي
قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن العام المقبل سيشهد تدريب أكبر عدد من الشباب والكوادر الإفريقية داخل مصر، مشيرا إلى أن هذا لي يحدث في مصر من قبل.

وأضاف سعد في تصريحات هاتفية لبرنامج "اليوم "، المذاع عبر فضائية " دي إم سي "، أنه سيتم تجهيز عدد من البرامج ضمن مبادرة رئاسية لتدريب الشباب الأفريقي، لتكون الأكبر في تاريخ الدولة المصرية لتعزيز مكانة مصر الإقليمية.

وأوضح أن الدورات التدريبية ستشهد تنوعًا غير عادي، ويتضمن جميع نواحي الحياة في إفريقيا، بالإضافة إلى عقد دورات داخل بلادهم وذلك من خلال إرسال مدربين مصريين إليهم .
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