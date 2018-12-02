إحالة مسئولي مدرسة مصطفى كامل التجريبية ببنها للتحقيق

أحال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية مشرفي ومسؤولي مدرسة مصطفى كامل التجريبية ببنها التابعة لإدارة بنها التعليمية إلى التحقيق.



ولاحظ وكيل وزارة التربية والتعليم أثناء متابعته حملة الكشف عن فيروس سي تحت شعار "100 مليون صحة" بالمدرسة الإهمال والتقصير في العملية التعليمية وتدني مستوى النظافة داخل الفصول ودورات المياه وفناء المدرسة.



وأعرب وكيل الوزارة عن استيائه الشديد من المظهر العام للمدرسة، مشيرا إلى أنه لا تهاون مع المقصرين والمتكاسلين ومصلحة الطالب أهم من كل شيء وقرر وكيل الوزارة تشكيل لجنة من المتابعة برئاسة عادل عطية مدير التعليم العام للمرور على المدارس.



