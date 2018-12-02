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الصحة تعرض أهم استعداداتها في أسوان للقضاء على فيروس سي

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 08:37 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية أحد المشروعات العملاقة في مجال الصحة.

وأوضح "حنفي" خلال لقاء تلفزيوني على فضائية "دي إم سي"، أن الوزارة تستعد للحملة منذ بداية شهر نوفمبر، من خلال حصر كافة الفئات العمرية المستهدفة، بالإضافة إلى تجهيز الفرق العاملة بالمبادرة.

وتابع قائلا إن العاملين على المبادرة تلقوا تدريبات عالية من الوزارة ليستطيعوا تقديم أكفأ أداء وخدمة طبية ناجحة، بالإضافة لتجهيز جميع المعدات اللازمة والمستلزمات الطبية.
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