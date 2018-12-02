إصابة مدير عام العلاقات العامة بالقليوبية أثناء حفل ابدأ مشروعك

أصيبت مديرة العلاقات العامة بديوان عام محافظة القليوبية باشتباه في كسر بالقدم إثر إصابتها خلال صعودها منصة الاحتفال بفعاليات تسليم الشهادات الخاصة بدورة "ابدأ مشروعك" التي نظمتها نقابة المهندسين بمقرها في بنها لتسليم الشهادات بحضور نقيب المهندسين بالقليوبية ورئيس فرع جهاز تنمية المشروعات بالقليوبية.



اطمأن المحافظ على صحتها وأشرف على نقلها إلى مستشفى بنها الجامعي وأمر بتوفير الرعاية والإمكانات الصحية لها حيث جرى طلب الإسعاف ونقلها المستشفى.



وكانت نقابة المهندسين بالقليوبية قد نظمت اليوم دورة "ابدأ مشروعك" بحضور الفنان طارق الدسوقي وعدد من أعضاء مجلس النواب.

