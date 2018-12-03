ندوات توعية بالمخاطر للعاملين بالمنشآت الحكومية في الشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تنظيم ندوات للتوعية من المخاطر والتأكيد على توفير الأمن والسلامة للعاملين بالمنشآت الحكومية وسبل مواجهة الأزمات المحتملة والطارئة والتي تنظمها مديرية الشباب و الرياضة بالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية وذلك بادارات الشباب والرياضة بنطاق دائرة المحافظة.
وأكد المحافظ -في بيان- على ضرورة تضافر كافة الجهود المبذولة لمواجهة الكوارث والأزمات المحتملة و الطارئة بمختلف أنواعها وتكثيف الندوات وورش التدريب في مختلف المنشأت الحكومية لتقليل الخسائر عند حدوث الأزمة والاهتمام بالتوعية المستمرة بكيفية مواجهة الأزمات بأقل الخسائر الممكنة.
وأكد "وائل الألفي" وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية أنه تم تنظيم ندوة تحت عنوان "كيفية استخدام أجهزة الإطفاء وكيفية تنفيذ خطط الإخلاء والإجراءات المتبعة عند اكتشاف جسم غريب " بالتنسيق بين إدارة الأزمات والكوارث بمديرية الشباب والرياضة و إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية وذلك بنادي كفر صقر الرياضي وبحضور مديري المراكز ومسئولي الأزمات والكوارث بإدارات شباب مركزي (كفر صقر- أولاد صقر) لافتًا إلى أنها الندوة الرابعة للتوعية من المخاطر والتي سبق تنظيمها بمراكز (الزقازيق- بلبيس- منيا القمح) و سيتم تعميمها بجميع إدارات الشباب بنطاق المحافظة.
وأكد المحافظ -في بيان- على ضرورة تضافر كافة الجهود المبذولة لمواجهة الكوارث والأزمات المحتملة و الطارئة بمختلف أنواعها وتكثيف الندوات وورش التدريب في مختلف المنشأت الحكومية لتقليل الخسائر عند حدوث الأزمة والاهتمام بالتوعية المستمرة بكيفية مواجهة الأزمات بأقل الخسائر الممكنة.
وأكد "وائل الألفي" وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية أنه تم تنظيم ندوة تحت عنوان "كيفية استخدام أجهزة الإطفاء وكيفية تنفيذ خطط الإخلاء والإجراءات المتبعة عند اكتشاف جسم غريب " بالتنسيق بين إدارة الأزمات والكوارث بمديرية الشباب والرياضة و إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية وذلك بنادي كفر صقر الرياضي وبحضور مديري المراكز ومسئولي الأزمات والكوارث بإدارات شباب مركزي (كفر صقر- أولاد صقر) لافتًا إلى أنها الندوة الرابعة للتوعية من المخاطر والتي سبق تنظيمها بمراكز (الزقازيق- بلبيس- منيا القمح) و سيتم تعميمها بجميع إدارات الشباب بنطاق المحافظة.