ندوات توعية بالمخاطر للعاملين بالمنشآت الحكومية في الشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تنظيم ندوات للتوعية من المخاطر و‏التأكيد على توفير الأمن والسلامة للعاملين بالمنشآت الحكومية وسبل مواجهة ‏الأزمات المحتملة والطارئة والتي تنظمها مديرية الشباب و الرياضة بالتنسيق مع ‏إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية وذلك بادارات الشباب والرياضة ‏بنطاق دائرة المحافظة.‏



وأكد المحافظ -في بيان- على ضرورة تضافر كافة الجهود المبذولة لمواجهة الكوارث ‏والأزمات المحتملة و الطارئة بمختلف أنواعها وتكثيف الندوات وورش التدريب ‏في مختلف المنشأت الحكومية لتقليل الخسائر عند حدوث الأزمة والاهتمام ‏بالتوعية المستمرة بكيفية مواجهة الأزمات بأقل الخسائر الممكنة.‏



وأكد "وائل الألفي" وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية أنه تم ‏تنظيم ندوة تحت عنوان "كيفية استخدام أجهزة الإطفاء وكيفية تنفيذ خطط الإخلاء ‏والإجراءات المتبعة عند اكتشاف جسم غريب " بالتنسيق بين إدارة الأزمات ‏والكوارث بمديرية الشباب والرياضة و إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن ‏الشرقية وذلك بنادي كفر صقر الرياضي وبحضور مديري المراكز و‏مسئولي الأزمات والكوارث بإدارات شباب مركزي (كفر صقر- أولاد صقر) لافتًا ‏إلى أنها الندوة الرابعة للتوعية من المخاطر والتي سبق تنظيمها بمراكز ‏‏(الزقازيق- بلبيس- منيا القمح) و سيتم تعميمها بجميع إدارات الشباب بنطاق ‏المحافظة.