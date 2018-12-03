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محافظات

ندوات توعية بالمخاطر للعاملين بالمنشآت الحكومية في الشرقية

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 02:08 ص
ندوات توعية بالمخاطر
ندوات توعية بالمخاطر للعاملين بالمنشآت الحكومية
محمد الطحاوي
أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تنظيم ندوات للتوعية من المخاطر و‏التأكيد على توفير الأمن والسلامة للعاملين بالمنشآت الحكومية وسبل مواجهة ‏الأزمات المحتملة والطارئة والتي تنظمها مديرية الشباب و الرياضة بالتنسيق مع ‏إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية وذلك بادارات الشباب والرياضة ‏بنطاق دائرة المحافظة.‏

وأكد المحافظ -في بيان- على ضرورة تضافر كافة الجهود المبذولة لمواجهة الكوارث ‏والأزمات المحتملة و الطارئة بمختلف أنواعها وتكثيف الندوات وورش التدريب ‏في مختلف المنشأت الحكومية لتقليل الخسائر عند حدوث الأزمة والاهتمام ‏بالتوعية المستمرة بكيفية مواجهة الأزمات بأقل الخسائر الممكنة.‏

وأكد "وائل الألفي" وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية أنه تم ‏تنظيم ندوة تحت عنوان "كيفية استخدام أجهزة الإطفاء وكيفية تنفيذ خطط الإخلاء ‏والإجراءات المتبعة عند اكتشاف جسم غريب " بالتنسيق بين إدارة الأزمات ‏والكوارث بمديرية الشباب والرياضة و إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن ‏الشرقية وذلك بنادي كفر صقر الرياضي وبحضور مديري المراكز و‏مسئولي الأزمات والكوارث بإدارات شباب مركزي (كفر صقر- أولاد صقر) لافتًا ‏إلى أنها الندوة الرابعة للتوعية من المخاطر والتي سبق تنظيمها بمراكز ‏‏(الزقازيق- بلبيس- منيا القمح) و سيتم تعميمها بجميع إدارات الشباب بنطاق ‏المحافظة.
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