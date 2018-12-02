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رياضة

ليفربول محمد صلاح يهزم إيفرتون بهدف نظيف في الوقت القاتل.. فيديو

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 08:31 م
صدى البلد
عمرو ابوبكر
تمكن فريق ليفربول الإنجليزي من التغلب على منافسه ايفرتون، بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب استاد انفيلد ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الانجليزي الممتاز.

سجل اديفوك أوريجي لاعب ليفربول الهدف في الدقيقة 95 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، عن طريق متابعة للكرة التي ارتطمت بالعارضة وسددها رأسية في الشباك.

جدير بالذكر أن محمد صلاح النجم المصري الدولي، خرج في الدقيقة 75 من عمر المباراة وحل دانيال ستوريدج بديلا له.

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