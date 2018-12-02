بيان مشترك لولي العهد السعودي والرئيس الموريتاني

أصدر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، اليوم الأحد بيانًا مشتركًا على هامش زيارة الأول للدولة الأفريقية، والتي تعد الأولى من نوعها.



وقال البيان المشترك، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": أكد الجانبان دعمهما لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية".



وأضاف البيان: "كما أكدا على حل أزمة اليمن وفق القرار 2216 (2015) والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، وحل أزمة سوريا والحرص على وحدة وسلامة الأراضي السورية والليبية".



من جانبه، جدد الرئيس الموريتاني إدانة بلاده لأي تهديد لأمن المملكة وللهجمات الباليستية التي تتعرض لها، مشيدًا بجهود المملكة في تخفيف معاناة الشعب اليمني والحفاظ على استقرار المنطقة والممرات المائية الدولية فيها.

