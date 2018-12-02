ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

بيان مشترك لولي العهد السعودي والرئيس الموريتاني

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 08:27 م
صدى البلد
أحمد قاسم
أصدر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، اليوم الأحد بيانًا مشتركًا على هامش زيارة الأول للدولة الأفريقية، والتي تعد الأولى من نوعها.

وقال البيان المشترك، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": أكد الجانبان دعمهما لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية".

وأضاف البيان: "كما أكدا على حل أزمة اليمن وفق القرار 2216 (2015) والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، وحل أزمة سوريا والحرص على وحدة وسلامة الأراضي السورية والليبية".

من جانبه، جدد الرئيس الموريتاني إدانة بلاده لأي تهديد لأمن المملكة وللهجمات الباليستية التي تتعرض لها، مشيدًا بجهود المملكة في تخفيف معاناة الشعب اليمني والحفاظ على استقرار المنطقة والممرات المائية الدولية فيها.
loading...

ترشيحاتنا

الفنانة نهال عنبر توجه رسالة للرئيس السيسي

أحكام باتة ونهائية.. تعرف على عدد سنوات سجن القيادي الإخواني محمد البلتاجي

ماذا طلب الرئيس الأسبق حسنى مبارك من قاضي اقتحام الحدود الشرقية فى اتهام الجاسوس مرسي و28 آخرين؟

النيابة توجه تهمة القتل الخطأ لضابط المقطم.. والبلطجة لـ 4 متهمين آخرين

الميركاتو الشتوى .. الأهلى يضرب بقوة ويتعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل

البرلمان الفرنسي يتخذ قرارا عاجلا بشأن تظاهرات السترات الصفراء

ليلى علوي ويسرا وبشرى يخطفن الأنظار بمهرجان مراكش الدولي .. صور

حل لغز سرقة شقق الدقي.. ومفاجأة حول الجناة

اعتراف مهم من محمد صلاح عن لقاء إيفرتون فى ديربي ميرسيسايد

مذكرات ميشيل أوباما.. تهز عرش الولايات المتحدة

قتيلة المرج ليست سيئة السمعة.. الأهالي: المجني عليها شقيانة وتساعد والدها في مصاريف المنزل.. صور

العثور على أعمال سحر أثناء نظافة مقابر أشمون بالمنوفية.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استجابة للأهالي محافظ المنوفية يتفقد البحر الفرعوني .. صور

بن زايد وحاكم دبي يشهدان الاحتفال الرسمي بيوم الإمارات الوطني.. صور

ولي العهد السعودي يغادر موريتانيا متوجها إلى الجزائر.. صور

غادة والي: مشروع 2 كفاية تفعيل لدور المجتمع المدني في القضية السكانية.. صور

محافظ الدقهلية لـ أهالي نبروه: لو قلنا كله تمام نبقى غلطانين.. صور

فيديو

احترس .. مكافأة الطفل بهذه الطريقة تدمر مستقبله
فرحة جنونية لـ يورجن كلوب بعد هدف ليفربول القاتل فى إيفرتون.. فيديو
ليفربول محمد صلاح يفوز بهدف كوميدي لـ أوريجي في شباك إيفرتون ..فيديو
أول تعليق لـ ميسي العرب بعد توقيعه للأهلي.. فيديو
شاهد .. نشاط الرئيس السيسى فى أسبوع

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟