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تعليم

إعلان أسماء الفائزين في مسابقة الملتقى الفكري بالإسكندرية الأزهرية

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 02:08 ص
صدى البلد
محمد شحتة
أعلنت منطقة الإسكندرية الأزهرية، نتيجة مسابقة الملتقى الفكري للمراحل التعليمية الثلاث (الابتدائية – الإعدادية ــ الثانوية).

وجاءت نتيجة الطلاب الفائزين كالآتي:
1- عمار أحمد رشاد (معهد الشهيد عبد المنعم رياض المرحلة الابتدائية بنين).
2- جنى محمود أحمد (معهد الراشدين المرحلة الابتدائية فتيات).
3- عمر محمود جاد (معهد محمود أبو العيون المرحلة الإعدادية بنين).
4- أروى محمود أحمد (معهد فتيات سيدي بشر المرحلة الإعدادية فتيات).
5- عبد الرحمن محمد محمد (معهد بنين سموحة النموذجي المرحلة الثانوية بنين).
6- عنان محمد أحمد (معهد فتيات الفتح المبين المرحلة الثانوية فتيات).

جدير بالذكر أن المسابقة انطلقت يوم الأحد الموافق 25/11/2018 م، تحت إشراف الأستاذ ناصر إسماعيل، مدير رعاية الطلاب، والأستاذة نادية جعفر، موجه عام التربية الاجتماعية، والأستاذة وفاء أبو زيد الموجه الأول.
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