إعلان أسماء الفائزين في مسابقة الملتقى الفكري بالإسكندرية الأزهرية

أعلنت منطقة الإسكندرية الأزهرية، نتيجة مسابقة الملتقى الفكري للمراحل التعليمية الثلاث (الابتدائية – الإعدادية ــ الثانوية).



وجاءت نتيجة الطلاب الفائزين كالآتي:

1- عمار أحمد رشاد (معهد الشهيد عبد المنعم رياض المرحلة الابتدائية بنين).

2- جنى محمود أحمد (معهد الراشدين المرحلة الابتدائية فتيات).

3- عمر محمود جاد (معهد محمود أبو العيون المرحلة الإعدادية بنين).

4- أروى محمود أحمد (معهد فتيات سيدي بشر المرحلة الإعدادية فتيات).

5- عبد الرحمن محمد محمد (معهد بنين سموحة النموذجي المرحلة الثانوية بنين).

6- عنان محمد أحمد (معهد فتيات الفتح المبين المرحلة الثانوية فتيات).



جدير بالذكر أن المسابقة انطلقت يوم الأحد الموافق 25/11/2018 م، تحت إشراف الأستاذ ناصر إسماعيل، مدير رعاية الطلاب، والأستاذة نادية جعفر، موجه عام التربية الاجتماعية، والأستاذة وفاء أبو زيد الموجه الأول.