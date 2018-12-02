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الأردن وليبيا يؤكدان أهمية تطوير العلاقات الثنائية وفتح مجالات أوسع للتعاون

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 08:30 م
صدى البلد
أ ش أ
أكد رئيس الوزراء الأردنى الدكتور عمر الرزاز ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج على العلاقات التاريخية التي تربط البلدين والحرص على فتح آفاق أوسع لتعزيزها في المجالات كافة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن الجانبين أكدا خلال لقائهما في عمان ، الذي حضره عدد من الوزراء والمسؤولين من الجانبين، ضرورة الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتي لا زالت دون حجم الطموحات والامكانات المتوفرة لدى البلدين.

وأعرب رئيس الوزراء الأردني عن الأمل بأن تشكل الزيارة فرصة باتجاه تعزيز العلاقات المشتركة لما فيه مصلحة البلدين والشعبين، قائلا إن العلاقات السياسية والاقتصادية والتعاون الأمني جيد بين البلدين وهناك تنسيق بينهما تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية ولكننا نتطلع لتوسيع مجالات التعاون وتحقيق طموحات وآمال الشعبين الأردني والليبي.

من جهته، أكد السراج أهمية الاستثمار الأمثل للموارد البشرية والموارد الطبيعية التي يمتلكها البلدان وضرورة تفعيل الاتفاقات الموقعة بينهما في وقت سابق والتي تصل إلى نحو 13 اتفاقية، لافتا إلى أن ليبيا تمر بظروف استثنائية.

واتفق الجانبان على تشكيل لجان لبحث عدد من الملفات المتعلقة بمجالات التعاو، كما بحث الجانبان فرص ومجالات التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين.
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