ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الأمم المتحدة: مقتل 41 مدنيا عراقيا وجرح 73 خلال نوفمبر الماضي

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 08:33 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق "يونامي" مقتل 41 مدنيا عراقيا وجرح 73 في أعمال إرهاب وعنف ونزاع مسلح في العراق خلال نوفمبر الماضي.

وقالت البعثة في بيان، أوردته قناة العراقية الإخبارية الليلة، إن الأرقام الأخيرة هي الأدنى منذ بدأت يونامي نشر إحصاءاتها في نوفمبر 2012.

ويعانى العراق من فلول تنظيم "داعش" الإرهابي رغم الإعلان في ديسمبر من العام الماضي القضاء على التنظيم واستعادة كافة أراضيه التي سيطر عليها التنظيم.

وتواصل القوات العراقية عمليات تفتيش ومداهمات لضمان القضاء على فلول التنظيم ومنع محاولات تسلل العناصر الإرهابية خاصة في منطقة الحدود العراقية السورية.
loading...

ترشيحاتنا

الأهلي يخطف محمود السلمي "ميسي العرب" من الزمالك لمدة 5 مواسم

العثور على أعمال سحر أثناء نظافة مقابر أشمون بالمنوفية.. صور

انتصار سعودي جديد للمرأة.. فتح باب القبول بالجيش للسيدات برتبة جندي

الداخلية تفرج عن أقدم سجين عقب قضائه 45 عاما بالسجون المصرية .. صورة

ننشر قائمة الأدوية المحظور على المصريين حملها عند السفر لدول الخليج

بسبب فيديو فاضح بمكتبه.. التأديبية: عزل مسئول بشركة قطاع عام

ليفربول محمد صلاح يفوز بهدف كوميدي لـ أوريجي في شباك إيفرتون ..فيديو

حرب الأناقة تظهر في إطلالات سيدات العالم بقمة العشرين .. صور

تأجيل قضية اقتحام الحدود الشرقية لـ 26 ديسمبر لإعادة إعلان مبارك.. فيديووصور

قتيلة المرج ليست سيئة السمعة.. الأهالي: المجني عليها شقيانة وتساعد والدها في مصاريف المنزل.. صور

تشكيلة مباراة الرجاء وفيتا كلوب في موقعة نهائي الكونفدرالية

عصام عبدالفتاح يحسم مصير إدارة محمود البنا لقاءات الزمالك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استجابة للأهالي محافظ المنوفية يتفقد البحر الفرعوني .. صور

بن زايد وحاكم دبي يشهدان الاحتفال الرسمي بيوم الإمارات الوطني.. صور

ولي العهد السعودي يغادر موريتانيا متوجها إلى الجزائر.. صور

غادة والي: مشروع 2 كفاية تفعيل لدور المجتمع المدني في القضية السكانية.. صور

محافظ الدقهلية لـ أهالي نبروه: لو قلنا كله تمام نبقى غلطانين.. صور

فيديو

احترس .. مكافأة الطفل بهذه الطريقة تدمر مستقبله
فرحة جنونية لـ يورجن كلوب بعد هدف ليفربول القاتل فى إيفرتون.. فيديو
ليفربول محمد صلاح يفوز بهدف كوميدي لـ أوريجي في شباك إيفرتون ..فيديو
أول تعليق لـ ميسي العرب بعد توقيعه للأهلي.. فيديو
شاهد .. نشاط الرئيس السيسى فى أسبوع

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟