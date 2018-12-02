الأمم المتحدة: مقتل 41 مدنيا عراقيا وجرح 73 خلال نوفمبر الماضي

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق "يونامي" مقتل 41 مدنيا عراقيا وجرح 73 في أعمال إرهاب وعنف ونزاع مسلح في العراق خلال نوفمبر الماضي.



وقالت البعثة في بيان، أوردته قناة العراقية الإخبارية الليلة، إن الأرقام الأخيرة هي الأدنى منذ بدأت يونامي نشر إحصاءاتها في نوفمبر 2012.



ويعانى العراق من فلول تنظيم "داعش" الإرهابي رغم الإعلان في ديسمبر من العام الماضي القضاء على التنظيم واستعادة كافة أراضيه التي سيطر عليها التنظيم.



وتواصل القوات العراقية عمليات تفتيش ومداهمات لضمان القضاء على فلول التنظيم ومنع محاولات تسلل العناصر الإرهابية خاصة في منطقة الحدود العراقية السورية.

