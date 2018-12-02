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أخبار العالم

مقتل 4 عناصر من طالبان في قصف جوي جنوب شرقي أفغانستان

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 08:34 م
صدى البلد
أ ش أ
لقي 4 عناصر من حركة طالبان الأفغانية مصرعهم في قصف جوي استهدف مواقع شرقي محافظة /بكتيا/ الأفغانية المتاخمة لباكستان.

وقال متحدث باسم حكومة المحافظة الأفغانية، عبد الله حسرات - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" نيوز الأمريكية اليوم /الأحد/ - إنه تم فتح تحقيق في ادعاءات تفيد بسقوط ضحايا من مدنيين، مضيفًا أن السلطات الأفغانية على علم بهذه التقارير، إلا أنه لم يتسن - في الوقت الحالي - تأكيد هذه الأنباء وأن التحقيقات مستمرة بشأن هذا الصدد.

ومن جانبه، قال عضو سابق بمجلس المحافظة، شوستا جان أحادي إن ما لا يقل عن عشرة مدنيين لقوا مصرعهم جراء هذا القصف الجوي الذي نُفّذ أمس /السبت/، موضحًا أن من بين الضحايا نساء وأطفال، كما أشار إلى أن السكان المحليين للمنطقة نظموا تظاهرات اليوم احتجاجًا على ما حدث بالمنطقة التي تخضع لسيطرة حركة "طالبان"، لذا فإنه من الصعب بمكان الحصول على معلومات دقيقة.

فيما لفتت الشبكة الأمريكية إلى أنه لم يتضح - على الفور - منفذ هذا القصف الجوي، ولم تعلن - حتى الآن - أي جهة مسئوليتها عن ارتكاب الحادث.

وكانت حركة طالبان قد أكدت - في وقت سابق اليوم - مصرع الملا محمد رحيم منان، رئيس اللجنة العسكرية للحركة وحاكم الظل لإقليم /هيلمند/ الكائن جنوبي أفغانستان، اليوم، جراء هجوم بطائرة بدون طيار في منطقة /نوزاد/.

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