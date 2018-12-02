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محافظات

محافظ الدقهلية يعتمد صرف الدفعة 120 من قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 10:16 م
محافظ الدقهلية يعتمد
محافظ الدقهلية يعتمد صرف الدفعة 120
أ ش أ
اعتمد محافظ الدقهلية الدكتور كمال جاد شاروبيم ، صرف الدفعة رقم 120 عن شهر أكتوبر الماضي من قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد من حسـاب الجهاز بإجمالي مبلغ 813 ألف جنيه موزعـة على 16 وحدة محليـة لـ57 شابا وفتاة ليصل إجمالي المبالغ المنصرفة من الجهـاز منذ بدء المشروع 72 مليونا و89 ألف جنيه لـ 10 آلاف و718 شابا.

وذكرت المحافظة في بيان اليوم الأحد ، أن المحافظ وجه بضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتيسير الإجراءات على الشباب في الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمستندات المطلوبة.

وأكد المحافظ أهمية تسهيل إجراءات الحصول على قروض لإقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للحد من البطالة وتوفير الحياة الكريمة للشباب ..مشيرا إلى أهمية التسويق الجيد للقروض بكافة المصالح الحكومية.
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