مارسيليا يفقد نقطتين بالتعادل مع ستاد ريمس فى الدورى الفرنسى

فقد أولمبيك مارسيليا نقطتين غاليتين بالتعادل على معلبه بدون أهداف مع نادى ستارد ريمس بدون أهداف في اللقاء الذي أقيم بينهما اليوم الأحد في إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر من الدوري الفرنسي لكرة القدم.



وبهذه النتيجة رفع مارسيليا رصيده إلى 26 نقطة في المركز الخامس بينما رفع ريمس رصيده إلى 21 نقطة في المركز التاسع.

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت حقق فريق ستراسبورج فوزا عريضا خارج ملعبه على فريق رين 4-1.



سجل أهداف الضيوف ادريان توموسون فى الدقيقة 20 وجوناس مارتن هدفين من ركلتى جزاء فى الدقيقتىن 32 و50 وما رتينيز فى الدقيقة 77،بينما سجل هدف أصحاب الأرض إسماعيلا سار في الدقيقة 9.



وبهذه النتيجة يرفع ستراسبورج رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثامن بينما تجمد رصيد رين عند17 نقطة فى المركز الرابع عشر.

