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ديني

علي جمعة يكشف عن 7 أعمال أوصى بها رسول الله ويغفل عنها الكثيرون

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 07:00 ص
الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق
أمل فوزي
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إنه فيما ورد عن السلف الصالح، أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أوصى بسبعة أعمال في الدنيا.

وأوضح «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما ورد في صحيح مسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:‏ «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ‏ ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة‏،‏ ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة‏ ، ‏ والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه‏،‏ ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيتٍ من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده،‏ ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه».

وذكر أن في هذا الحديث الكريم‏،‏ جمع لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبعًا من الوصايا الثمينة‏،‏ والتي تعد من الأعمدة الرئيسية لبناء المجتمع الإسلامي،‏ المعينة له في أزماته، والمحفزة على توثيق مشاعر الرحمة والمودة فيما بين أفراده‏.، منوهًا بأن الوصية الخامسة :حيث الحقيقة الكونية الشرعية هي أن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه‏، ‏هي وصية تدل على أن قلب المسلم يتسع للعالمين، ‏وأنه دائما على استعداد أن يتعاون على البر والتقوى‏،‏ لا على الإثم والعدوان،‏ وأنه كلما تعاون مع أخيه يشعر بأن الله معه‏.
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