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منوعات

المخابرات البريطانية تطارد صحفيين روسيين بتهمة التجسس.. صور

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 10:07 م
صدى البلد
أحمد شريف
يواجه طاقم تلفزيوني روسي تهمة التجسس في مقر المملكة المتحدة للحرب السيبرانية السرية، مما أثار حالة تأهب أمني لكل قاعدة عسكرية في بريطانيا.

وذكرت صحيفة "ميرور"، أن المخابرات طلبت من الجنود الاتصال على الفور إذا شاهدوا صحفيين من محطة إذاعية حكومية روسية بالقرب من أي مواقع عسكرية.

وقال التنبيه إن المراسل تيمور سيرازييف ومصور تلفزيوني شوهدا وهم يصوران سرا بالقرب من السياج الأمني الشائك الذي يبلغ طوله 25 قدما في قاعدة اللواء 77 بحراسة مشددة في بيركشاير في 21 نوفمبر .

وبدأ رؤساء الاستخبارات التحقيق في حادث التجسس المزعوم ، وتم إطلاع وزير الدفاع غافين ويليامسون.

ويعمل الصحفيان في القناة الأولى التي تتخذ من موسكو مقرا لها، والتي ينظر إليها على أنها أداة دعاية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحكومته.

وقال مصدر رفيع بالجيش أن المراسل الذي ورد اسمه في التنبيه الأمني كان سيرازييف رئيس مكتب القناة الأولى في لندن.
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