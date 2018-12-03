أول تعليق من مصرية بعد فوزها في انتخابات حزب المحافظين بكندا.. صور

عبرت غادة ملك؛ المصرية المقيمة بكندا على فوزها في انتخابات حزب المحافطين في كندا وترشحها رسميا للانتخابات الفيدرالية لعام 2019 ، وذلك عن دائرة Mississauga- streetsville عن سعادتها بالفوز في الانتخابات.





وعلقت على الفوز بصفحتها الشخصية على فيس بوك قائلة: "سعدت بالحصول على دعم أصدقائي سينغ جاس بال وDevesh Shankar، كما قدمت الشكر لأصدقائها إيفيم زميل وايت على الدعم الكبير وتأييد المجتمع الجامايكي، وشكرت أصدقائها سامر ورنا على الدعم".





وكانت هنأت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، غادة ملك؛ لفوزها في انتخابات حزب المحافطين في كندا وترشحها رسميا للانتخابات الفيدرالية لعام 2019 ، وذلك عن دائرة Mississauga- streetsville.



