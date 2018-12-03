فحص 130 طالبا بدمياط ضمن إطار حملة 100 مليون صحة

أعلن السيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، فحص 120 طالبا وطالبة بالمرحلة الثانوية بمختلف مدارس دمياط في اليوم الاول والثانى للمسح الشامل للأمراض غير السارية وفيروس سي، وذلك في إطار حملة 100 مليون صحة والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لطلاب المرحلة الثانوية بجميع مدارس المحافظة والتى من المقرر ان تستمر حتى الثامن والعشرين من فبراير المقبل حيث من المفترض إنه سيتم فحص جميع طلاب المرحلة الثانوية بمختلف التعليم سواء عام أو فني أو صناعي.





وأشار "سويلم" في بيان، أمس، إلى أن فحص الطلاب تم بعد توقيع ولى أمر الطلاب على إقرار بالموافقة بفحص الطالب لأن الولاية على الطالب تخضع لولى الامر وبالفعل اغلب أولياء الأمور تقدموا القرارات الموافقة على الفحص على ابنائهم.



