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محافظات

فحص 130 طالبا بدمياط ضمن إطار حملة 100 مليون صحة

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 04:59 ص
حملة 100 مليون صحة
حملة 100 مليون صحة
محافظات زينب الزغبي
أعلن السيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، فحص 120 طالبا وطالبة بالمرحلة الثانوية بمختلف مدارس دمياط في اليوم الاول والثانى للمسح الشامل للأمراض غير السارية وفيروس سي، وذلك في إطار حملة 100 مليون صحة والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لطلاب المرحلة الثانوية بجميع مدارس المحافظة والتى من المقرر ان تستمر حتى الثامن والعشرين من فبراير المقبل حيث من المفترض إنه سيتم فحص جميع طلاب المرحلة الثانوية بمختلف التعليم سواء عام أو فني أو صناعي.

وأشار "سويلم" في بيان، أمس، إلى أن فحص الطلاب تم بعد توقيع ولى أمر الطلاب على إقرار بالموافقة بفحص الطالب لأن الولاية على الطالب تخضع لولى الامر وبالفعل اغلب أولياء الأمور تقدموا القرارات الموافقة على الفحص على ابنائهم.

وذكر أن المستهدف من الطلاب الذين من المفترض أن يخضعوا للفحص خلال الحملة على مستوى المحافظة، وان اجمالى عدد الطلاب المستهدفين من الحملة داخل محافظة دمياط ، 65641 طالبا وطالبة موزعين كالاتى مركز ومدينة دمياط 29732 ومركز كفرسعد 15597 ومركز فارسكور 12558 ومركز الزرقا 7754 بإجمالى عدد المدارس على مستوى المحافظة 163 مدرسة.
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