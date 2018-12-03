نائب محافظ القاهرة: لا عذر لأي مواطن عن عدم المشاركة في 100 مليون صحة

قال اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب محافظ القاهرة، إن المحافظة قامت بكافة الاستعدادات لتوفير أماكن تقديم الخدمات الطبية والتحاليل بمواقع منتشرة فى كل أنحاء العاصمة ضمن مبادرة " ١٠٠ مليون صحة" بهدف الكشف المبكر عن المرض بفيروس "C" وعلاجه بالاضافة الى علاج الامراض غير السارية (السكر - ضغط الدم - السمنة)، من أجل صحة أفضل للمواطنين بالمجان ، حيث بدأت المرحلة الأولى من المبادرة فى أول أكتوبر ٢٠١٨ واستمرت شهرين.



وأكد عبد الهادى في تصريحات صحفية أنه حريص على تفقد المواقع الطبية المنوط بها إجراء التحاليل والكشف على المواطنين فى كل من ( مجمع التحرير - النادى الأهلى - مدرسة الفرنسيسكان برمسيس - مسجد السلام بمعروف وغيرها باستمرار للتأكد من سير الخدمات بصورة ميسرة ومبسطة للمواطنين.



وأشار الى أنه لا عذر لأى مواطن لعدم اجراء الفحص والتحليل عن فيروس "C" او غيره من الأمراض غير السارية، حيث ان المواقع منتشرة ويمكن التوجه الى الأقرب منها ، كما أن كافة الخدمات الطبية مجانية ، وأن فترة المبادرة تستمر ثلاثة أشهر ، وهى فترة كافية للفحص على جميع المواطنين بالقاهرة.