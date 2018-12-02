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أخبار العالم

القضاء الإسرائيلي يمهل أسرة فلسطينية حتى 12 ديسمبر لهدم منزلها

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 10:00 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم، التماس عائلة فلسطينية لوقف هدم منزلها في مخيم الأمعري في رام الله بعد اتهام أحد أفرادها بقتل جندي إسرائيلي خلال عملية اقتحام للمخيم قبل أشهر.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" :"هذا القرار كان متوقعا فى ضوء تاريخ مواقف المحكمة العليا التي أيدت دائما أوامر هدم بيوت الفلسطينيين لذرائع أمنية ولأسباب أخرى، فتلك المحكمة عملت في الواقع كذراع هامة في تسويغ وتحقيق سياسة القمع الاحتلالية بحق الفلسطينيين".

وأوضح المحامي جواد بولص الذي كان يتابع القضية أن "قرار الهدم جاء بتأييد من قاضيين في المحكمة العليا، في حين رفضه القاضي الثالث".

وذكر النادي في بيانه أن المحكمة "أمهلت العائلة لإخلاء المنزل المكون من أربعة طوابق حتى تاريخ 12 ديسمبر الجاري".
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