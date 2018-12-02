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مرأة

أعراض تنذرك بالإصابة بفيروس سي

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 10:10 م
صدى البلد
ريهام قدري
بدأت حملة الكشف عن فيروس سي بالمحافظات ظهر مجموعة من الأعراض في المراحل المتقدمة من العدوى المزمنة للمرض، نذكر من هذه الأعراض ما يلي:

سهولة ظهور الكدمات وحدوث للنزيف.
فقدان الشهية.
تلون الجلد والعينين باللون الأصفر أو كما تدعى باليرقان.
خروج بول داكن اللون.
الشعور بحكة في الجلد.
الاستسقاء البطني (بالإنجليزية: Ascites).
تورم القدمين.
فقدان الوزن.
الاعتلال الدماغيّ الكبدي
ظهور الأورام الوعائية على الجلد.
الشعور بألم المعدة.
الشعور بألم المفاصل.

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