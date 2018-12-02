أعراض تنذرك بالإصابة بفيروس سي

بدأت حملة الكشف عن فيروس سي بالمحافظات ظهر مجموعة من الأعراض في المراحل المتقدمة من العدوى المزمنة للمرض، نذكر من هذه الأعراض ما يلي:
سهولة ظهور الكدمات وحدوث للنزيف.
فقدان الشهية.
تلون الجلد والعينين باللون الأصفر أو كما تدعى باليرقان.
خروج بول داكن اللون.
الشعور بحكة في الجلد.
الاستسقاء البطني (بالإنجليزية: Ascites).
تورم القدمين.
فقدان الوزن.
الاعتلال الدماغيّ الكبدي
ظهور الأورام الوعائية على الجلد.
الشعور بألم المعدة.
الشعور بألم المفاصل.
سهولة ظهور الكدمات وحدوث للنزيف.
فقدان الشهية.
تلون الجلد والعينين باللون الأصفر أو كما تدعى باليرقان.
خروج بول داكن اللون.
الشعور بحكة في الجلد.
الاستسقاء البطني (بالإنجليزية: Ascites).
تورم القدمين.
فقدان الوزن.
الاعتلال الدماغيّ الكبدي
ظهور الأورام الوعائية على الجلد.
الشعور بألم المعدة.
الشعور بألم المفاصل.