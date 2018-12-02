أعراض تنذرك بالإصابة بفيروس سي

بدأت حملة الكشف عن فيروس سي بالمحافظات ظهر مجموعة من الأعراض في المراحل المتقدمة من العدوى المزمنة للمرض، نذكر من هذه الأعراض ما يلي:



سهولة ظهور الكدمات وحدوث للنزيف.

فقدان الشهية.

تلون الجلد والعينين باللون الأصفر أو كما تدعى باليرقان.

خروج بول داكن اللون.

الشعور بحكة في الجلد.

الاستسقاء البطني (بالإنجليزية: Ascites).

تورم القدمين.

فقدان الوزن.

الاعتلال الدماغيّ الكبدي

ظهور الأورام الوعائية على الجلد.

الشعور بألم المعدة.

الشعور بألم المفاصل.



