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قنصوة يجتمع باللجنة الدائمة للحفاظ على التراث المعماري بالإسكندرية

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 10:20 م
قنصوة يجتمع باللجنة
قنصوة يجتمع باللجنة الدائمة للحفاظ على التراث المعماري
أحمد عبد العزيز
اجتمع الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية اليوم الأحد، بالأمانة الفنية للجنة الدائمة للحفاظ على التراث المعماري بالإسكندرية.

وهذا الاجتماع هو الأول -بحسب بيان- بعد إعادة تشكيل الأمانة الفنية للجنة ليرأسها الدكتور مجدي موسي، أستاذ العمارة بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، والدكتور محمد ناصر، درويش أستاذ الهندسة الانشائية بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية نائبًا لرئيس اللجنة ومقررًا، وعضوية عدد من أساتذة الجامعة و المستشارين القانونيين.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على بضرورة إجراء حصر لكافة المباني الاثرية بالاسكندرية واضافتها للمجلد الخاص بالمباني والمناطق الاثرية، حيث إن آخر دراسة خاصة بهذا الشأن اجريت عام ٢٠١٧.

وتناقش "قنصوة" مع أعضاء اللجنة حول رؤيتهم ومقترحاتهم الخاصة بكيفية الحفاظ على التراث، مشددًا على ضرورة وضع خطة عمل قصيرة المدى يجري العمل على تنفيذها على وجه السرعة للتصدي لأي تعديات علي تلك المباني الأثرية، ووضع خطة أخرى طويلة المدى تضمن الحفاظ على إرثنا المتمثل في أي مبنى أو منطقة أثرية سكندرية لها طابع معماري أثري مميز.

هذا وتختص الأمانة الفنية بمباشرة عدة مهام وفقًا للقانون ولعل أهمها بحث وتقديم الاستشارات والتوصيات الخاصة بطلبات الترميم والتجديد والإحلال للمباني التراثية بمحافظة الإسكندرية لإصدار التراخيص اللازمة مع عدم الإخلال بالمسئولية القانونية للملاك طبقا للوائح والقوانين المنظمة، فضلًا عن متابعة أعمال الحفاظ علي المباني التراثية وشوارع ومناطق التراث من أي إخلال نتيجة لعدم الالتزام بالتصميم أو التشويه أو الهدم وذلك بالتنسيق مع الإدارات المعنية.

كما تُعنى اللجنة ايضًا بإعداد الملفات التفصيلية للمباني والمناطق التراثية وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بها.
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