علي جمعة يوضح صحة حديث إرضاع الكبير.. ويؤكد: الدين لا يقيد الإبداع لكنه وضع ضوابط

علي جمعة يوضح حكم الصلاة على النبي في الصلاة

جمعة: الدار الأخيرة هي الحياة الحقيقية جمعة: الصلاة على النبي وسلم من الأذكار





قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إن الدين الإسلامي لا يقيد الإبداع بل يطلقه حرًا ويشجع عليه لكن هناك ضوابط وشروطا في هذا الإبداع.





وأضاف "جمعة"، خلال لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن الجماعة العلمية تتأذى من طريقة الشغب وإنشاء مصطلحات ومفاهيم لا يعمل بها سوى شخص، ولا يبقى على رأي.





وتابع: الكثير مات مذهبه بموته بعد أن ضل عن سواء السبيل، لكن من المهم التراكم المعرفي للعلوم ، فالتبديد يهدم لكن التجديد يبدأ بتراكم معرفي عبر القرون ولا يقف عند المسائل بل يتبنى المناهج وينطلق.





وتلقي الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق سؤالا من متصلة تقول: "ابني عنده 6 سنوات وتوفي عايزة حاجة تنزل السكينة على قلبي أنا وأبوه وأخوه".





وقال "إن هذه المصيبة العظيمة في فقدان الطفل، في يوم القيامة قد نفرح بها؛ لأنه سيأخذ بيدك ويد أبيه ويد من يشفع فيه ويدخلهم الجنة"، مشيرًا إلى أن صبر الوالدين يتحول لمنحة إلهية عند وفاة الطفل في هذا السن.





وأضاف أن "الدار الأخيرة هي الحياة الحقيقية، والدنيا فانية وهي دار اختبار وابتلاء، إحنا في الدنيا كلها هنقعد 3 دقائق، فالساعة عند الله سبحانه وتعالى تعادل 2000 عام لدينا".. والله سبحانه وتعالي يقول " وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ".





وورد سؤال للدكتور علي جمعة مفتي الديار السابق، من سائل يقول: ما حكم الصلاة علي على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة.





وأجاب جمعة، " أن الصلاة على النبي وسلم من الأذكار، ولا يصلح فيه من كلام الناس شيء إنما تسبيح وتهيليل، وعندما نقول اللهم صلي على سيدنا محمد فهي طاعة والتزام بالأمر وذكر.





وورد سؤال للدكتور علي جمعة ، من سائل يسأل عن صحة حديث السيدة عائشة عن إرضاع الكبير.





وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال لقائه على فضائية "سي بي سي"، إن الغلط أنهم يفهمون أن إرضاع الكبير يجب أن يضع الشخص فمه بثدي المرأة، وإنما المقصود هو وصول اللبن من ثدي المرأة في فنجان أو ما شابه لجوف الرجل".





وأضاف أن الفهم الساذج أن إرضاع الكبير مثل الطفل الصغير، البعض لما تخيل المنظر حدث عنده غضاضة من صورة ذهنية لعدم فهم عميق للغة .





وتابع: هذا الفهم رفضه الأئمة الأربعة، وأكدوا رفضهم لهذا الحديث، وأنه حالة خاصة في عهد النبي –صلى الله عليه وسلم- عندما طالب بإرضاع شاب حتى تذهب الغيرة.



