محام لـ رانيا يوسف بعد أزمة الفستان: شرط واحد للتنازل عن بلاغاتي ضدك

قال المحامي مقيم الدعوى ضد الفنانة رانيا يوسف، على خلفية أزمة الفستان الأخيرة، إنه لا استهداف للفنانين داخل الدولة المصرية، مضيفًا أن ما صدر من الفنانة رانيا يوسف في ختام مهرجان القاهرة السينمائي لا يليق بهذه الدولة.





وأضاف المحامي، في تصريحات تلفزيونية، الليلة، أنه سيتنازل عن القضايا التي رفعها ضد رانيا يوسف في حالة واحدة، وهي اعتذار الفنانة على الهواء للشعب المصري بأكمله.





وذكر أن نقابة المحامين لا تهدف إلى مهاجمة الفنانين داخل مصر.





وتابع: "رانيا يوسف اتهمت في قضية مخدرات قبل كدة، محدش من المحامين اتكلم حفاظًا عليها".



