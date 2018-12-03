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حوادث

ضبط 7 كيلو بانجو وتنفيذ 635 حكما قضائيا في حملة أمنية بأسوان

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 01:24 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مصطفى الرماح
وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان حملة أمنية وانضباطية مكبرة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لإعادة الانضباط للشارع المصري، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط بندقية آلية ، و2 فرد روسى، وطلقات نارية، وسلاح أبيض، وكمية من مخدر الأفيون وزنت "250 جراما"، وكمية من نبات البانجو المخدر وزنت "7,350 كيلو جرام"، و286 قرصا مخدرا.

كما تمكنت الحملة من تنفيذ 635 حكمًا قضائيا متنوعا، وضبط 26 قضية تموينية متنوعة، و185 مخالفة مرافق متنوعة، و620 مخالفة مرورية متنوعة.
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