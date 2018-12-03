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حوادث

ضبط 25 قضية تموينية في حملة أمنية بالمنوفية

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 02:08 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مصطفى الرماح
وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، حملة أمنية وانضباطية مكبرة استهدفت دائرة مركز شرطة قويسنا.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 218 مخالفة مرافق متنوعة، و20 مخالفة عدم توافر اشتراطات الأمن الصناعي، و25 قضية تموينية متنوعة، و123 مخالفة مرورية متنوعة، و3 قضايا اتجار في المخدرات وحيازة سلاح أبيض، وتنفيذ 28 حكما قضائيا متنوعًا.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لإعادة الانضباط للشارع المصري، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمني الفعال.
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