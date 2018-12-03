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أخبار البلد

التضامن: افتتاح 37 عيادة متطورة في مارس المقبل ضمن مشروع 2 كفاية

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 01:12 ص
وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
محمد عبد المنعم
أكدت غادة والى ، وزيرة التضامن الاجتماعى ، أن افتتاح 33 عيادة لتنظيم الأسرة تم تطويرها كمرحلة أولى يأتي في إطار مشروع الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل (2 كفاية)، وهو مشروع طموح ننفذه الوزارة بالشراكة الكاملة مع وزارة الصحة والسكان، وبالتعاون مع (92) جمعية أهلية فاعلة في القضية السكانية.

وأضافت والي في تصريحات صحفية أن مشروع 2 كفاية يأتي ضمن التدخلات الرئيسية التي تتخذها الوزارة بهدف كسر دائرة الفقر بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة، مستهدفًا (1,148,861) أسرة لديها (ثلاثة أطفال أو أقل) في عشر محافظات تُعد المحافظات الأكثر فقرًا والأعلى في معدلات الخصوبة وهي (البحيرة، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، قنا، سوهاج، أسيوط، الأقصر، أسوان).

وأشارت وزيرة التضامن إلى أنه تم تدعيم العيادات المطورة على مستوى البنية التحتية والتجهيزات الطبية بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، كما سيتم افتتاح 37 عيادة أخرى في مارس القادم ليصل الإجمالى إلى 70 عيادة أهلية، وذلك لتلبية الاحتياجات لدي السيدات الراغبات في تنظيم الأسرة والتي تصل إلي 12%، وسوف تُشرف وزارة الصحة والسكان فنيًا على هذه العيادات وإمدادها بوسائل تنظيم الأسرة وفقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين الوزارتين في مايو 2018.
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