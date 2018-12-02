رئيس مدينة قليوب يقود حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.. صور

شنت الأجهزة التنفيذية لمركز ومدينة قليوب برئاسة حامد طلبة ، حملة إزالة مكبرة بنطاق مركز قليوب تضمنت قرى ميت حلفا - بلقس - صنافير - طنان - سنديون- ناي لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.



وأكد طلبة أن الحملة أسفرت عن إزالة ٨٥ حالة بمساحة ١٠٠٥١ متر ٦٩طوب سويسي، ٩حالات مسلحات ،٣ أسوار، ٤ حالات تشوين وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو المخالفين ، مشيرا إلى أنه تم بالأمس إزالة ٣٦ حالة بمساحة ٦٥٧٠ متر.



وفي سياق آخر قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب بإنشاء حديقة ترفيهية بمنطقة بحري السكة الحديد بقليوب البلد.