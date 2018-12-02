رئيس مدينة قليوب يقود حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.. صور

شنت الأجهزة التنفيذية لمركز ومدينة قليوب برئاسة حامد طلبة ، حملة إزالة مكبرة بنطاق مركز قليوب تضمنت قرى ميت حلفا - بلقس - صنافير - طنان - سنديون- ناي لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.
وأكد طلبة أن الحملة أسفرت عن إزالة ٨٥ حالة بمساحة ١٠٠٥١ متر ٦٩طوب سويسي، ٩حالات مسلحات ،٣ أسوار، ٤ حالات تشوين وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو المخالفين ، مشيرا إلى أنه تم بالأمس إزالة ٣٦ حالة بمساحة ٦٥٧٠ متر.
وفي سياق آخر قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب بإنشاء حديقة ترفيهية بمنطقة بحري السكة الحديد بقليوب البلد.
وأكد طلبة أن الحملة أسفرت عن إزالة ٨٥ حالة بمساحة ١٠٠٥١ متر ٦٩طوب سويسي، ٩حالات مسلحات ،٣ أسوار، ٤ حالات تشوين وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو المخالفين ، مشيرا إلى أنه تم بالأمس إزالة ٣٦ حالة بمساحة ٦٥٧٠ متر.
وفي سياق آخر قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب بإنشاء حديقة ترفيهية بمنطقة بحري السكة الحديد بقليوب البلد.