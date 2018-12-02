إنقاذ سلاحف بحرية مهددة بالانقراض من شادر السمك بشبين الكوم.. صور

في استجابة لشكوى من إحدى السائحات البلجيكيات عن تواجد سلاحف بحرية معروضة بشادر السمك فى مدينة شبين الكوم بالمنوفية.



توجهت لجنة من إدارة المناطق الساحلية بفرع طنطا لبحث الشكوى ضمت اللجنة ممثل لشرطة البيئة والمسطحات بشبين الكوم.



وتبين بالمعاينة على الطبيعة تواجد عدد واحد سلحفاة من النوع الأخضر والتي تتواجد ببيئة البحر الأحمر وتم مصادرتها بمعرفة اللجنة وإرجاعها لبيئتها الطبيعية بالبحر الأحمر.



وتم تحرير محضر للمخالف بقسم شرطة شبين الكوم للعرض علي النيابة العامة بالمخالفات.