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محافظات

تموين شمال سيناء: لا نقص في أسطوانات البوتاجاز

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 10:08 م
وكيل التموين بشمال
وكيل التموين بشمال سيناء : لا يوجد عجز في اسطوانات الغاز
أحمد صالح
أكد المحاسب فتحي راشد، وكيل وزارة التموين بشمال سيناء، أنه لا يوجد عجز في أسطوانات البوتاجاز، مشيرًا إلى أن جميع المستودعات تصرف "بونات" التوزيع بشكل طبيعي يكفي المواطنين، علاوة على إعطاء تصاريح إضافية. 

وقال "راشد"، إن حدة الزحام على محطة غاز بئر العبد قلت بنسبة كبيرة، لافتا إلى أن الحصص التموينية لشهري ديسمبر ويناير قد وصلت إلى المحافظة، وجار توزيع حصة ديسمبر على الممونين. 

وأضاف "راشد"، في بيان صحفي له اليوم، أن هناك مخزونا للسكر يكفي 3 شهور، وباقي السلع لمدة شهرين، وأن حصة الدقيق وصلت إلى جميع أفران الخبز المنتشرة في مدن المحافظة، مع مراقبة وزن الرغيف وحصة العجن المنوط بها في الجدول. 

وأوضح أن 4 محطات وقود تعمل بانتظام في العريش و2 محطة في مركز بئر العبد ومحطتين بوسط سيناء، وقال إنه قام بتسليم تجهيزات محطة وقود عايش في الشيخ زويد، وفي انتظار الرد من الجهات المختصة لتشغيلها مرة أخرى والسماح لأصحاب المركبات فى الشيخ زويد بالتموين. 

وطالب مدير عام التموين الأهالي بمراجعة الكمبيوتر في حال وجود نقص في عدد الأفراد ببطاقات التموين أو سقوط أشخاص لمعرفة الأسباب، والتأكد من خلال المراجعات.
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