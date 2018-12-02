ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

فيتا كلوب يتعادل مع الرجاء 1/1 في الشوط الأول بنهائي الكونفيدرالية ..فيديو

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 09:58 م
عبدالإله حفيظى
عبدالإله حفيظى
يسري غازي
أنهى فريق الرجاء البيضاوى المغربي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي مع فيتا كلوب الكونغولي بهدف لكل منهما فى المباراة المقامة حاليا على ملعب "الشهداء" بكينشاسا، فى إياب نهائي كأس الكونفدرالية.

بدأ اللقاء بتبادل الهجمات بين الفريقين وهدد لاعبو الفريق المغربي دفاعات فيتا كلوب ونجح عبد الإله حفيظى لاعب الرجاء فى تسجيل هدف أول فى الدقيقة 20 بعدما تلقى تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء سددها وسط دفاعات المنافس قوية على يمين حارس المرمى وتسكن الشباك.

ورفض فيكتور جوميز حكم اللقاء احتساب ركلة جزاء لصالح فيتا كلوب بعد سقوط أحد لاعبيه داخل منطقة الجزاء وأشار باستمرار خوض اللقاء وسط إعتراضات من قبل لاعبى الفريق الكونغولى.

ونفذ لاعبو الفريق الكونغولى العديد من الهجمات على الدفاعات المغربية من أجل إدراك التعادل قبل أن يلفظ الشوط الأول أنفاسه الأخيرة ونجح فى الوقت بدل الضائع ماتوسو فى تسجيل هدف التعادل من ضربة ثابتة سددها بقوة على يمين الحارس المغربي.
loading...

ترشيحاتنا

بوش الأب في اللحظات الأخيرة قبل وفاته: أريد دخول الجنة.. صور

حبس والد فتاة المرج لتحريضه على قتلها لسوء سلوكها

فضيحة جديدة لمتحرش الإخوان.. مئات الصور غير الأخلاقية على هاتف حفيد البنا

الخطيب يصل مطار القاهرة بعد رحلة علاج في ألمانيا.. فيديو وصور

الأزهر: المرأة ترث نصف نصيب الرجل في 4 حالات فقط

القبض على رئيس قطاع شبكات بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

مبارك يغيب عن الشهادة في اقتحام السجون.. فريد الديب: الرئيس الأسبق مازال يحتفظ بالصفة العسكرية.. والنيابة: الشاهد مدني ولم يعد يتمتع بالصفة العسكرية

بسبب فيديو فاضح بمكتبه.. التأديبية: عزل مسئول بشركة قطاع عام

وزير الرياضة في مقدمة مستقبلي الخطيب بمطار القاهرة

محمد مرجان يكشف أسباب غياب هيثم عرابي عن صور تعاقد محمد محمود

اختفاء 16 صيادا على مركب بخليج السويس في ظروف غامضة

مذكرات ميشيل أوباما.. تهز عرش الولايات المتحدة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إنقاذ سلاحف بحرية مهددة بالانقراض من شادر السمك بشبين الكوم.. صور

استجابة للأهالي محافظ المنوفية يتفقد البحر الفرعوني .. صور

بن زايد وحاكم دبي يشهدان الاحتفال الرسمي بيوم الإمارات الوطني.. صور

ولي العهد السعودي يغادر موريتانيا متوجها إلى الجزائر.. صور

غادة والي: مشروع 2 كفاية تفعيل لدور المجتمع المدني في القضية السكانية.. صور

فيديو

فيديوجراف| مبارك يتخلف عن الشهادة.. فرنسا تشتعل بالمظاهرات
فيتا كلوب يتعادل مع الرجاء 1/1 في الشوط الأول بنهائي الكونفيدرالية ..فيديو
أخطاء تجعل الطفل أكثر شقاوة وعنفا.. فيديو
الخطيب يصل مطار القاهرة بعد رحلة علاج في ألمانيا.. فيديو وصور
تعليق جريء من ياسمين الخطيب عن مساواة الميراث بين الذكر والأنثى

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟