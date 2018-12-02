فيتا كلوب يتعادل مع الرجاء 1/1 في الشوط الأول بنهائي الكونفيدرالية ..فيديو

أنهى فريق الرجاء البيضاوى المغربي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي مع فيتا كلوب الكونغولي بهدف لكل منهما فى المباراة المقامة حاليا على ملعب "الشهداء" بكينشاسا، فى إياب نهائي كأس الكونفدرالية.





بدأ اللقاء بتبادل الهجمات بين الفريقين وهدد لاعبو الفريق المغربي دفاعات فيتا كلوب ونجح عبد الإله حفيظى لاعب الرجاء فى تسجيل هدف أول فى الدقيقة 20 بعدما تلقى تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء سددها وسط دفاعات المنافس قوية على يمين حارس المرمى وتسكن الشباك.





ورفض فيكتور جوميز حكم اللقاء احتساب ركلة جزاء لصالح فيتا كلوب بعد سقوط أحد لاعبيه داخل منطقة الجزاء وأشار باستمرار خوض اللقاء وسط إعتراضات من قبل لاعبى الفريق الكونغولى.



