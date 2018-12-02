برلماني: توقيت اتخاذ قرار إزالة الملاعب وتطبيقه غير واضح ..فيديو

قال محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، إن مجلس النواب مع تنفيذ القانون خاصة فيما يتعلق بقرار إزالة ملاعب كرة القدم المخالفة، لافتا إلى أنه نسبة الإزالات التي تمت تمثل 1% من إجمالي المخالفات الموجودة.





وأضاف "بدراوي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن قرار إزالة المخالفات على الأراضي الزراعية بدأ بإزالة الملاعب بالرغم من أهميتها الكبرى للشباب، معقبا: «كنت متعجبًا من بداية تنفيذ القرار بالملاعب».





وأشار إلى أنه بالرغم من أهمية الملاعب للشباب إلا أن الدولة بدأت في تنفيذ القرار بإزالتها في الوقت الذي تقل فيه الإمكانيات لتوفير البدائل، موضحا أن ملاعب كرة القدم وممارسة الرياضة تبعد الشباب عن الإدمان والتعاطي .





وأوضح عضو مجلس النواب، أن إزالة الملاعب أمر سهل يتم في أي وقت، مستنكرا تسرع الدولة في إزالتها في الوقت الذي لا يوجد بديل لها، في ظل وجود ضعف مخالفات ملاعب كرة القدم المتمثلة في المباني والأسوار وغيرها، مؤكدا أن توقيت اتخاذ القرار وتطبيقه والعائد منه غير واضح.