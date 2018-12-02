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ديني

علي جمعة يكشف عن أمر يحميك من ذنب الاستماع إلى الغيبة والنميمة

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 11:28 م
الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق
أمل فوزي
قال الدكتور علي جمعة ، مفتي الجمهورية الأسبق، وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن مشايخنا رحمهم الله تعالى  كانوا ينبهوننا قبل أن ينفرط العقد، وينهار الحال الذي نحن فيه، إلى أن الاستماع إلى الغيبة، والنميمة، والكذب، والبهتان، والضجيج، واللغو يؤثر تأثيرًا قويًا في القلب.

وأوضح «جمعة»، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن من تأثيره أن يهون المنكر علينا، "يعني نرى المنكر ما فيش حاجة ما هو عادي"؛ فإذا انعزلنا بالكلية عن المجتمع فهذا خطأ وهروب من مواطن المسئولية، وإذا بقينا، وصبرنا على أذية الناس، وغيبتهم، ونميمتهم، وبهتانهم، وكذا إلى آخره فإن هذا يؤثر في القلب، والمخرج من هذا هو ذكر الله؛ فالذكر هو واجب الوقت فقال تعالى: «اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا * وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا».

وتابع: لأن الذكر لا يحتاج إلى مؤنة، ولا يحتاج إلى وقت، والنبي ﷺ قال: «وأفضل الأعمال عند الله سُبحة الحديث» قالوا: وما سُبحة الحديث يا رسول الله؟ قال: «القوم يتكلمون والرجل يسبح» يعني وهو يجلس خلوته في جلوته، يعني هو جالس مع الناس، وفي الاجتماعات، وفي كذا إلى آخره، هو يجلس يذكر الله، لو تدرب الإنسان على هذا فإن نور الذكر يحمي من طَمْس الخنا.

وأضاف أنه قال: أحمد بن يحيى بن الوزير خرج الشافعي رحمه الله تعالى يومًا من سوق القناديل فتبعناه فإذا رجلٌ يسفه على رجلٍ من أهل العلم؛ فالتفت الشافعي إلينا وقال: «نزهوا أسماعكم عن استماع الخنا كما تنزهون ألسنتكم عن النطق به فإن المستمع شريك القائل، وإن السفيه لينظر إلى أخبث شيءٍ في إنائه فيحرص أن يُفرغه في أوعيتكم، ولو رُدت كلمة السفيه لسعد رادها كما شقي بها قائلها».

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