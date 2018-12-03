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اقتصاد

اليوم.. لجنة ضرائب الصناعات تعلن نتائج دراسة الاقتصاد الخفي

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 01:25 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
تعقد لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، ندوة عن التحوُّل الرقمي وقرار وزير المالية المزمع تطبيقه بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، اليوم الاثنين، الموافق 3 ديسمبر، بمقر الاتحاد.

ويسبق عرض البرنامج استعراض الدراسة الخاصّة بالاقتصاد الموازي وأثره السلبي على الاقتصاد الوطني، والذي استغرق إعدادها 5 سنوات كاملة، وتهدف إلى دمج الاقتصاد الخفي في الاقتصاد الرسمي.

ويحضر الندوة قيادات وزارة المالية ومستشارى الوزير ورئيس مصلحة الضرائب ورؤساء الإدارات المركزية.
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