اليوم.. لجنة ضرائب الصناعات تعلن نتائج دراسة الاقتصاد الخفي

تعقد لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، ندوة عن التحوُّل الرقمي وقرار وزير المالية المزمع تطبيقه بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، اليوم الاثنين، الموافق 3 ديسمبر، بمقر الاتحاد.
ويسبق عرض البرنامج استعراض الدراسة الخاصّة بالاقتصاد الموازي وأثره السلبي على الاقتصاد الوطني، والذي استغرق إعدادها 5 سنوات كاملة، وتهدف إلى دمج الاقتصاد الخفي في الاقتصاد الرسمي.
ويحضر الندوة قيادات وزارة المالية ومستشارى الوزير ورئيس مصلحة الضرائب ورؤساء الإدارات المركزية.
ويسبق عرض البرنامج استعراض الدراسة الخاصّة بالاقتصاد الموازي وأثره السلبي على الاقتصاد الوطني، والذي استغرق إعدادها 5 سنوات كاملة، وتهدف إلى دمج الاقتصاد الخفي في الاقتصاد الرسمي.
ويحضر الندوة قيادات وزارة المالية ومستشارى الوزير ورئيس مصلحة الضرائب ورؤساء الإدارات المركزية.