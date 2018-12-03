اليوم.. لجنة ضرائب الصناعات تعلن نتائج دراسة الاقتصاد الخفي

تعقد لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، ندوة عن التحوُّل الرقمي وقرار وزير المالية المزمع تطبيقه بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، اليوم الاثنين، الموافق 3 ديسمبر، بمقر الاتحاد.



ويسبق عرض البرنامج استعراض الدراسة الخاصّة بالاقتصاد الموازي وأثره السلبي على الاقتصاد الوطني، والذي استغرق إعدادها 5 سنوات كاملة، وتهدف إلى دمج الاقتصاد الخفي في الاقتصاد الرسمي.



ويحضر الندوة قيادات وزارة المالية ومستشارى الوزير ورئيس مصلحة الضرائب ورؤساء الإدارات المركزية.