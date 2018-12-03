اليوم.. قطع المياه عن القناطر الخيرية لمدة 6 ساعات

أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه القليوبية، قطع المياه عن مدينة القناطر الخيرية التابعة للمحافظة لمدة 6 ساعات، اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء اليوم الاثنين، حتى الرابعة فجر اليوم التالي، بسبب أعمال الغسيل والتطهير للشبكات بالكلور.



وأوضح المهندس مصطفى مجاهد، في بيان، أنه يجب على المستشفيات وأصحاب المحال التجارية وغيرها، تدبير احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع، لافتًا إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه للمناطق المتأُثرة، وفي حال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من أى خط أرضي.