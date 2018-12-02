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ديني

«المأذونين الشرعيين»: نتقاضى أجرا زائدا كلام مرسل غير صحيح

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 10:12 م
صدى البلد
محمد شحتة
قال الشيخ ابراهيم على سليم، رئيس مجلس إدارة صندوق المأذونين الشرعيين والموثقين، إن ما يقال أن المأذونين يحصلون أكثر من حقهم هو كلام مرسل ليس له أساس من الصحة.

وأضاف فى لقائه على فضائية "أون"، أن صندوق المأذونين مؤسس منذ الثمانينات وتراقبه وزارة المالية وله ميزانية عمومية وجمعية ومجلس إدارة، منوها أن المأذون الشرعي هو الموظف الوحيد الذي لا يتقاضى أجرا من الدولة ويحصل على أتعاب توثيق الزواج على حسب كل حالة وحسب مقدار المؤخر.

وأشار إلى أن عقود الزواج تتم فى مكاتب المأذونين ثم يتم بعد ذلك عملية الإشهار فى المساجد.
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