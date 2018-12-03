ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

علي جمعة يكشف عن عمل واحد يستر 8 آلاف عيب في الإنسان

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 09:19 ص
الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق
أمل فوزي
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إنه ورد عن السلف الصالح أنهم أحصوا ثمانية آلاف عيب في الإنسان، وهناك عمل واحد يستر كل هذه العيوب.

وأوضح «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه اجتمع قس بن ساعدة وأكثم بن صيفي فقال أحدهما لصاحبه : كم وجدت في ابن آدم من العيوب ؟ فقال : هي أكثر من أن تحصى ، والذي أحصيته ثمانية آلاف عيب ، ووجدت خصلة إن استعملتها سترت العيوب كلها ، قال : ما هي : قال : حفظ اللسان.

ودلل الشيخ بما قال الشافعي رحمه الله: «ما حلفت بالله تعالى لا صادقًا ولا كاذبًا قط»، فانظر إلى حرمته وتوقيره لله تعالى، ودلالة ذلك على علمه بجلال الله سبحانه، وسُئل الشافعي رضي الله عنه عن مسألةٍ فسكت، فقيل له: ألا تُجيب رحمك الله؟ فقال: «حتى أدري الفضل في سكوتي أو في جوابي»، أى يفكر قبل أن يتكلم ؛ فكان يقول: إنك إذا تكلَّمتَ بالكلمة ملكتكَ ولم تملكها.

وتابع: فانظر في مراقبته للسانه مع أنه أشد الأعضاء تسلطًا على الفقهاء، وأعصاها عن الضبط والقهر، وبه يستبين أنه كان لا يتكلم، ولا يسكت إلا لنيل الفضل، وطلب الثواب.
loading...

ترشيحاتنا

أيقونة الجمال.. ليلى علوى تكشف سر جمالها ورشاقتها.. وتفجر مفاجأة عن دخولها عالم الفن.. فيديو

اليوم.. وفد أوروجواني يزور جمعية رجال الأعمال

القوى العاملة: تحويل 5.5 مليون جنيه مستحقات تأمينية لـ 23 مصريا عملوا باليونان

تضامن النواب: تعديلات قانون الأحوال الشخصية ستحل مشاكل الزواج

كيف تحمي حساباتك الإلكترونية من الاختراق فى 5 خطوات

ترامب يعلن مفاجأة حول التعريفات الجمركية على السيارات الأمريكية للصين

رانيا يوسف تسقط في فخ الفستان الفاضح.. دعاوى قضائية وانتقادات واسعة.. والفنانة تعتذر على الهواء: سوء تقدير.. فيديو

دون صبغة.. 4 مكونات من مطبخك لتفتيح الشعر بسرعة لا تتوقعينها

المرور: غلق طريق القطامية - العين السخنة في الاتجاهين بسبب الشبورة.. فيديو

شاهد..نصائح المرور للقيادة الآمنة أثناء الشبورة

السعودية تستبعد عقود العمالة المنزلية من دائرة الاتجار بالبشر

الزراعة: إزالة ملاعب الكرة حفاظا على قوت الشعب المصري

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرداد وإيمي وأحمد رزق يهنئون أشرف عبد الباقي بـ جريما في المعادي.. صور

سعر صادم لفستان إليسا في حفل ساقية الصاوي.. صور

الرجاء هايص وفيتا كلوب لايص بعد النهائي المثير للكونفدرالية.. صور

شاهد .. جاكت بـ2000 جنيه ارتدته 4 إعلاميات و3 فنانات في مناسبات مختلفة

إنقاذ سلاحف بحرية مهددة بالانقراض من شادر السمك بشبين الكوم.. صور

فيديو

السيسى يستقبل رؤساء الوفود المشاركة فى إيديكس 2018
شاهد..لحظة وصول الرئيس السيسي لافتتاح معرض إيديكس 2018
بث مباشر.. الرئيس السيسي يفتتح معرض إيديكس للصناعات العسكرية
شاهد..نصائح المرور للقيادة الآمنة أثناء الشبورة
المرور: غلق طريق القطامية - العين السخنة في الاتجاهين بسبب الشبورة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟