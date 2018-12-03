علي جمعة يكشف عن عمل واحد يستر 8 آلاف عيب في الإنسان

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إنه ورد عن السلف الصالح أنهم أحصوا ثمانية آلاف عيب في الإنسان، وهناك عمل واحد يستر كل هذه العيوب.





وأوضح «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه اجتمع قس بن ساعدة وأكثم بن صيفي فقال أحدهما لصاحبه : كم وجدت في ابن آدم من العيوب ؟ فقال : هي أكثر من أن تحصى ، والذي أحصيته ثمانية آلاف عيب ، ووجدت خصلة إن استعملتها سترت العيوب كلها ، قال : ما هي : قال : حفظ اللسان.





ودلل الشيخ بما قال الشافعي رحمه الله: «ما حلفت بالله تعالى لا صادقًا ولا كاذبًا قط»، فانظر إلى حرمته وتوقيره لله تعالى، ودلالة ذلك على علمه بجلال الله سبحانه، وسُئل الشافعي رضي الله عنه عن مسألةٍ فسكت، فقيل له: ألا تُجيب رحمك الله؟ فقال: «حتى أدري الفضل في سكوتي أو في جوابي»، أى يفكر قبل أن يتكلم ؛ فكان يقول: إنك إذا تكلَّمتَ بالكلمة ملكتكَ ولم تملكها.



