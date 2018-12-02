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أخبار العالم

ولي العهد السعودي يصل الجزائر في زيارة رسمية

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 10:07 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وصل إلى الجزائر في زيارة رسمية قادمًا من جمهورية موريتانيا الإسلامية. 

وأجرى الأمير بن سلمان جلسة مباحثات موسعة مع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، حيث تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك، والسبل الكفيلة بتعزيز وتطوير العلاقات القائمة بين البلدين.

وخلال جلسة المباحثات وقع الطرفان اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل وعلى رأس المال والمنع والتهريب الضريبي، كما وقعا مذكرتي تفاهم في مجالي المياه والصرف الصحي، والبيئة والتنمية المستدامة.
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