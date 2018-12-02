ولي العهد السعودي يصل الجزائر في زيارة رسمية

أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وصل إلى الجزائر في زيارة رسمية قادمًا من جمهورية موريتانيا الإسلامية.





وأجرى الأمير بن سلمان جلسة مباحثات موسعة مع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، حيث تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك، والسبل الكفيلة بتعزيز وتطوير العلاقات القائمة بين البلدين.



