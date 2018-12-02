في اليوم الدولي لإلغاء الرق.. 10 معلومات عن سيدة أمريكا الأولى محررة العبيد

يحتفل العالم كل عام يوم 2 ديسمبر بإلغاء الرق وكانت أمريكا هي أكثر الدول التي بها نسبة كبيرة للعبودية ، ولكن تم إلغاء وتحرير جميع العبيد بفضل سيدة لقبت بمحررة العبيد وهي ماري تود لينكون زوجة الرئيس الأمريكي "أبراهام" وفي النقاط التالية أهم المعلومات عنها.
* ولدت 13 ديسمبر 1818.
* تنتمي لعائلة ثرية كانت تعمل في تجارة الرقيق بولاية كينتاكي.
* زوجة رئيس الولايات المتحدة السادس عشر أبراهام لينكولن حيث أعلن خطبتها 1840
* كانت هى السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية من 1861 حتى 1865.
* توفى ثلاثة من ابنائهم وكان لذلك أثر عظيم على حياتهم.
* بعد أن أصبحت السيدة الأولى أنشأت صالونًا يجمع الشخصيات السياسية والأدبية أن تلتقي فيه. كانت تقوم بتمريض الجرحى من الجنود في المستشفيات.
* كانت تجمع الأموال للعبيد الذين كانوا يتدفقون إلى واشنطن.
* قيل عنها أنها لم تكن محبوبة من قبل الشعب الأمريكي.
* كانت برفقة زوجها "أبراهام لينكولن" عندما اغتيل في مسرح فورد في مساء الرابع عشر من إبريل عام 1865.
*عاشت معظم ما تبقى من عمرها في فرنسا، وتوفت 16 يوليو 1882.
* ولدت 13 ديسمبر 1818.
* تنتمي لعائلة ثرية كانت تعمل في تجارة الرقيق بولاية كينتاكي.
* زوجة رئيس الولايات المتحدة السادس عشر أبراهام لينكولن حيث أعلن خطبتها 1840
* كانت هى السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية من 1861 حتى 1865.
* توفى ثلاثة من ابنائهم وكان لذلك أثر عظيم على حياتهم.
* بعد أن أصبحت السيدة الأولى أنشأت صالونًا يجمع الشخصيات السياسية والأدبية أن تلتقي فيه. كانت تقوم بتمريض الجرحى من الجنود في المستشفيات.
* كانت تجمع الأموال للعبيد الذين كانوا يتدفقون إلى واشنطن.
* قيل عنها أنها لم تكن محبوبة من قبل الشعب الأمريكي.
* كانت برفقة زوجها "أبراهام لينكولن" عندما اغتيل في مسرح فورد في مساء الرابع عشر من إبريل عام 1865.
*عاشت معظم ما تبقى من عمرها في فرنسا، وتوفت 16 يوليو 1882.