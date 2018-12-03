برلماني: معدات النظافة بالمحافظات بحاجة لـ400 مليون جنيه

أشاد النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بمجموعة التكليفات التي وجه بها اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، للمحافظين، بناء على تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.



وأوضح النويشى فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الاهتمام بملف النظافة الذي شدد عليه وزير التنمية المحلية من خلال المشاركة المجتمعية، ضروري، لأنه ملف خطير يشغل الرأي العام ولا يقل أهمية عن ملفات التعليم والصحة ويجب أن يكون على أولويات الحكومة لأنه ملف سلاح ذو حدين، إذا أهملناه يهدد جهود الدولة للارتقاء بالصحة، وإذا وضع على أهم أولويات الدولة يحقق عوائد اقتصادية كبيرة.



وتابع:" تطوير معدات النظافة بـ الـ 27 محافظة يحتاج 400 مليون جنيه، وهذا ما أكد عليه المحافظين خلال لقائهم بوزير التنمية المحلية".



وأضاف "النويشى" أن تشديد وزير التنمية المحلية على الاهتمام والتوسع بمشروع شبكات الصرف الصحى، خاصة فى ظل اتساع المناطق السكانية عن المخطط لها، مما يعني تحميل أكثر على شبكات الصرف الصحى وهو ما يطلب توسيع جديدا فى الشبكات لتكافئ قدرتها، إلى أن الدولة بدأت فى إنشاء شبكات صرف عالية التقنية أسمها "MBR" وذلك من خلال المشاركة المجتمعية.



كان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قد أصدر عدد من التكليفات للمحافظين خلال الورشة التدريبية الأخيرة وذلك بناء علي تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منها الاهتمام بملف النظافة من خلال المشاركة المجتمعية لإحداث خطوات ملموسة على أرض الواقع يشعر بها المواطن الي ان يتم تطبيق المنظومة الجديدة.



وشدد علي الاهتمام والتوسع بمشروع شبكات الصرف الصحي، بالمحافظات بالتوازي مع خطة الحكومة ،من خلال المشاركة المجتمعية في مجال توصيل شبكات الصرف الصحى من خلال المشاركة البناءة بين الدولة والمواطنين.