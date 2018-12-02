ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

القاهرة للدراسات: نقابة المأذونين كيان وهمي وتقدمنا ببلاغ للنائب العام

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 11:44 م
صدى البلد
حسام الحارتي
أكد أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية، إنه تم رصد مخالفات لعدد من المأذونين تصل إلى حد الجرائم، موضحًا أنهم تقدموا ببلاغ للنائب العام بتلك المخالفات".

وقال "مهران"، خلال لقائه ببرنامج " كل يوم "، المذاع عبر فضائية "one"، "المأذون يؤدي عملًا من أعمال القضاء، ويمارس عمله نيابة عن القاضي، ويحصل على ترخيص بصفته، ولكنه يتعين معه 20 شخصًا يقومون بإتمام عقود الزواج نيابة عنه، وهذا مخالف للقانون".

وأكد أن نقابة المأذونين المتواجدة حاليًا وهمية وليس لها واقع من الأساس، إضافةً إلى عدم وجود نص أساسي في الدستور المصري ينص على إقامتها.

ونوه مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية، بأن هناك مبالغة كبيرة في رسوم الزواج داخل الدولة من جانب المأذونين.

loading...

ترشيحاتنا

رانيا يوسف تكشف تفاصيل جديدة عن أزمة فستان مهرجان القاهرة السينمائي

قتيلة المرج ليست سيئة السمعة.. الأهالي: المجني عليها شقيانة وتساعد والدها في مصاريف المنزل.. صور

اعتراف مهم من محمد صلاح عن لقاء إيفرتون فى ديربي ميرسيسايد

أعراض تنذرك بالإصابة بفيروس سي

مدرب الأهلى السابق يتوج باللقب الثانى لكأس الكونفيدرالية

اتحاد الشجاعية: محمود السلمي لم ينضم للأهلي

رانيا يوسف تفجر مفاجأة خاصة بتصميم الفستان الأزمة.. فيديو

شعبة السيارات: تحرير الدولار الجمركي سيحرك أسعار الياباني والصيني والأمريكي 15%

أحكام باتة ونهائية.. تعرف على عدد سنوات سجن القيادي الإخواني محمد البلتاجي

الرجاء هايص وفيتا كلوب لايص بعد النهائي المثير للكونفدرالية.. صور

علي جمعة يكشف عن أمر يحميك من ذنب الاستماع إلى الغيبة والنميمة

بسبب فيديو فاضح بمكتبه.. التأديبية: عزل مسئول بشركة قطاع عام

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرجاء هايص وفيتا كلوب لايص بعد النهائي المثير للكونفدرالية.. صور

شاهد .. جاكت بـ2000 جنيه ارتدته 4 إعلاميات و3 فنانات في مناسبات مختلفة

إنقاذ سلاحف بحرية مهددة بالانقراض من شادر السمك بشبين الكوم.. صور

استجابة للأهالي محافظ المنوفية يتفقد البحر الفرعوني .. صور

بن زايد وحاكم دبي يشهدان الاحتفال الرسمي بيوم الإمارات الوطني.. صور

فيديو

باريس سان جيرمان يتعادل مع بوردو 2-2 ويستمر في صدارة الدوري الفرنسي.. فيديو
رانيا يوسف: صدمة بناتي أكثر شيء ضايقني في أزمة الفستان
صدى البلد داخل غرفة عمليات مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي.. فيديو وصور
صدى البلد في إحدى نقاط المسح الخاصة بمبادرة الرئيس 100 مليون صحة ..فيديو وصور
مبابي يسجل لـ بايس سان جيرمان في شباك بوردو وهو مصاب ويطلب التغيير ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟