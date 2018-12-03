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حوادث

اليوم.. محاكمة 4 من الإخوان بسوهاج متهمين بحرق كنيسة مار جرجس

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 04:08 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
اسلام مقلد
تنظر محكمة جنايات سوهاج، اليوم الإثنين، محاكمة 4 من عناصر الإخوان متهمين بحرق كنيسة مار جرجس بسوهاج.

والمتهمون فى القضية هم " ناصر.ح" و" فتيحة .ع" "و" والسيد.ع" و"عصمت .ف".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين محمد زين والسيد عباس بأمانة سر طه حسين وماجد أمين

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين، بالاشتراك مع آخرين عام 2013 بدائرة قسم ثانى سوهاج، بتهم الاشتراك فى التجمهر بغرض ارتكاب جرائم الترويع والقتل والشروع فيه وحرق كنيسة مار جرجس، والضرب والتخريب والحريق العمد والإتلاف، مستخدمين القوة والعنف، حاملين الأسلحة البيضاء والنارية والمولوتوف والحجارة.

كما وجهت النيابة لهم تهم الشروع فى قتل 3 أشخاص مستخدمين الأسلحة النارية، وسرقة بعض المنقولات المملوكة للمنشآت العامة بطريق الإكراه، مستخدمين الأسلحة النارية والبيضاء، مع سرقة السلاح الميرى من المجنى عليه عيد عبد اللاه السباعى، وبعض الأسلحة والذخائر من مديرية أمن سوهاج بالإكراه.

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