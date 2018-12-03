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تعليم

جامعة عين شمس تستعد لإنشاء أول بنك متخصص في أبحاث السرطان

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 07:01 ص
صدى البلد
عمرو ممدوح
عقدت جامعة عين شمس عددا من الشراكات الدولية، أولها تعاون ثلاثي يضم كلية الطب، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، وهيئة التعاون الدولي الياباني، لتنفيذ البرنامج التدريبي لدول حوض النيل.

ووقعت الجامعة أول بروتوكول توأمة بين مستشفيات ومراكز أبحاث الجامعة، وأكبر مستشفى سرطان بجامعة فودان، ثاني أكبر الجامعات الصينية.

ويعد بروتوكول التوأمة، هو الأول من نوعه على مستوى الجامعات المصرية، الذي بموجبه سيتم إنشاء أول بنك متخصص في أبحاث السرطان إلى جانب تبادل الطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس، بموجب البروتوكول.
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جامعة عين شمس تستعد لإنشاء أول بنك متخصص في أبحاث السرطان

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