جامعة عين شمس تستعد لإنشاء أول بنك متخصص في أبحاث السرطان

عقدت جامعة عين شمس عددا من الشراكات الدولية، أولها تعاون ثلاثي يضم كلية الطب، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، وهيئة التعاون الدولي الياباني، لتنفيذ البرنامج التدريبي لدول حوض النيل.





ووقعت الجامعة أول بروتوكول توأمة بين مستشفيات ومراكز أبحاث الجامعة، وأكبر مستشفى سرطان بجامعة فودان، ثاني أكبر الجامعات الصينية.



