اليوم.. الحكم على 4 متهمين بقتل تاجر في الجيزة

محكمة جنايات الجيزة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد عوض الله، الحكم على 4 متهمين بقتل تاجر والشروع فى قتل آخر.



يصدر القرار بعضوية المستشارين محمد رشوان وخالد الشلقامى وسكرتارية وجيه أديب وأبو بكر طه.



كانت النيابة العامة أحالت المتهمين وهم كل من "سيد.ط" و"خالد.ع" و"وليد.م" و"عبد الله.ه" إلى محكمة جنايات الجيزة، بعد اكتمال أدلة الثبوت فى القضية، التى أثبتت تورطهم فى قتل المجنى عليه "عويس شعبان" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بعد مهاجمة سيارته للسطو عليها بالأسلحة النارية، وإطلاقهم النيران صوب السيارة لإجبارها على التوقف مما أسفر عن إصابة المجنى عليه ومن ثم وفاته.



وكشفت التحقيقات، أن المتهمين شرعوا فى استيقاف سيارة المجنى عليه ومحاولة سرقته، وحينما حاول الفرار منهم، أطلق المتهم الأول النيران صوبه قاصدًا قتله، وذلك أثناء تواجد باقى المتهمين على مسرح الجريمة داعمين له فى مساعيه نحو قتل الضحية، وشرعوا فى قتل شخص آخر صودف تواجده مع الضحية داخل السيارة، إلا أن الأعيرة النارية لم تصبه.