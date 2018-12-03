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تعليم

طب بيطري القاهرة تنظم معرض ملابس جاهزة بأسعار مخفضة

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 05:55 ص
صدى البلد
ياسمين سامي
أعلن أحمد مبارك، رئيس اتحاد طلاب كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، عن استضافة الكلية معرضًا بالتنسيق مع اللجنة الاجتماعية بالاتحاد.

وأوضح أحمد فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن اللجنة الاجتماعية بالاتحاد تنظم خلال الفصل الدراسي الأول معرضًا للملابس الجاهزة للطلاب غير القادرين وبأسعار مخفضة. 

يذكر أن أحمد مبارك رئيس الاتحاد أعلن عن زيارات ميدانية لمأوى رعاية الكلاب الضالة أسبوعيًا ابتداءً من شهر يناير 2019، بجانب تنظيم زيارات أخرى لمستشفى العباسية والمستشفى البيطري للقوات المسلحة.
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