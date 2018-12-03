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حوادث

اليوم.. نظر محاكمة 5 محتجزين لهروبهم من قسم شرطة الوقف بقنا

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 06:01 ص
صدى البلد
محمد العيسوى
تنظر محكمة جنح الوقف، اليوم الأثنين، برئاسة المستشار علي أنور، وسكرتارية عبدالله سيد بدوي، قضية هروب 5 محتجزين من قسم شرطة الوقف، شمالي قنا.

وتعود أحداث الواقعة إلى 17 أغسطس 2017، عندما تلقى مدير أمن قنا إخطارًا من مأمور مركز شرطة الوقف، يفيد هروب محمد.ح، وشقيقه أبوالمجد، وناجح.م.ع، مقيمين بأبومناع بحري، وعبدالله.م، ومقيم بقرية المراشدة، وإسماعيل.م، مقيم بناحية السنابسة بالوقف، من حجز مركز الشرطة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وأحيلت القضية برقم 1136 لسنة 2018 جنح الوقف، إلى المحكمة التي قررت تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 3 ديسمبر المقبل.

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