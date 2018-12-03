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تعليم

جامعة القاهرة تحتل المراكز الأولى في البطولة الوطنية للمناظرات

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 03:01 ص
صدى البلد
عمر سلامة
فازت كل من إيمان إبراهيم، الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية الإعلام جامعة القاهرة بالمركز الأول، ونور محمد، الطالبة بالفرقة الرابعة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة بالمركز الثاني في البطولة الوطنية للمناظرات.

وتقام البطولة الوطنية للمناظرات تقام في المدينة الشبابية بالإسكندرية بين طلاب جامعات مصر ويتم بها التناظر بين فرق الجامعات حول القضايا والمشكلات المجتمعية المثارة في الفترة الأخيرة.

وأعربت إيمان إبراهيم فى تصريحات خاصة لصدى البلد عن سعادتها الشديدة لفوزها بهذة الجائزة وأنها لم تكن تتوقع الفوز بسبب كثرة المشاركين.

وذكرت إيمان أن عدد المشاركين وصل إلى 96 مشاركا، وأنها خاضت إحدى عشر مناظرة حتى تتمكن من الفوز بالمركز الأول، وأن هذه المسابقة جاءت في إطار منتدى حوار صوت شباب المتوسط مصر ٢٠١٨.
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